Официальный курс маната к мировым валютам на 18 октября (версия 2)

2017-10-18 10:16 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:24)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 октября установлен на уровне 1,7001 и 2,0000 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.