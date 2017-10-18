Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)

2017-10-18 10:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Польши Анджей Дуда может посетить Азербайджан с официальным визитом в 2018 году, сказал в эксклюзивном​ интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд​ Ващиковский.



По словам министра, в настоящее время ведется подготовка документов, которые планируется подписать в рамках визита главы польского государства. Ващиковский​ также напомнил, что в июне этого года во время официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Варшаву были подписаны шесть документов.​



Отметим, что 27 июня Президент Ильхам Алиев и Президент Анджей Дуда подписали "Совместную декларацию о Дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей".



Также представители двух правительств подписали протокол о внесении изменений в "Соглашение о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Польши в оборонной сфере, меморандумы взаимопонимания о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и транспортной инфраструктуры, меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Университетом науки и технологий AGH, меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Польские государственные железные дороги".



(Автор: Гюльгыз Мурадова, Азад Гасанли)