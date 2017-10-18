Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника

2017-10-18 10:15 | www.apa.az | 6
Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийской Ракке, освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство».
Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал, видеоролик издание разместило в своем Twitter.
На видеозаписи видны пустынные улицы и полуразрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии (оппозиционная режиму Башара Асада армия). Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.
Первым о полном освобождении Ракки заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), позднее информацию подтвердил Талал Сило,