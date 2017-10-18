Кестутис Янкаускас: «Жертвами торговли людьми в основном становятся мигранты, дети и женщины»

2017-10-18 10:18 | www.apa.az | 6

«Торговля людьми - третий по прибыльности после торговли оружием и наркотиками вид преступности в мире».

Как сообщает АПА, об этом сказал представитель Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, выступая на мероприятии, посвященном Европейскому Дню борьбы с торговлей людьми. Дипломат напомнил, что этот день отмечается с 18 октября 2007 года.

«Торговцы людьми пользуются беспомощным положением своих жертв. Торговля людьми полностью противоречит европейским ценностям», - сказал он.

Посол отметил, что в Евросоюзе реализуется 5-летняя стратегия по противодействию торговле людьми.

«Эта стратегия предполагает около 40 конкретных шагов. В первую очередь предусматривается защита прав жертв незаконной торговли людьми. Жертвами торговли людьми в основном становятся мигранты, дети и женщины», - пояснил Янкаускас.

Представитель ЕС также указал на необходимость объединения усилий в деле борьбы с торговлей людьми.