США повторно запустили лотерею Green Card

2017-10-18 10:15 | www.oxu.az | 5

Организаторы визовой лотереи Diversity Visa Lottery 2019 – "зеленая карта" (GreenCard) заявили о том, что новый период подачи заявок начинается со среды, 18 октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Голос Америки.

"Технические проблемы были устранены, новый полный период подачи заявок начнется в полдень по восточному стандартному времени в среду, 18 октября 2017 года, и продлится до полудня по восточному стандартному времени до среды, 22 ноября 2017 года", - говорится в заявлении.

По словам официального представителя ведомства Пуджи Джунджунвалы, Госдепартамент рекомендует заявителям "выбросить" любые подтверждающие документы и номера, что относятся к заявкам, поданным с 3 по 10 октября.

Госдепартамент направит автоматически сформированное сообщение по электронной почте каждому заявителю, зарегистрированному в программе в начале октября, чтобы они посетили сайт dvlottery.state.gov и ознакомились с важной информацией.

Напомним, онлайн-регистрация для участия в лотерее началась 3 октября 2017 года, однако через несколько дней после начала приема заявок процесс был остановлен. Как оказалось, все ранее поданные заявки были аннулированы.

Н.О.