Узбекистан и Иран расширяют инвестиционное сотрудничество

2017-10-18 10:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Делегация Узбекистана, возглавляемая министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, 17 октября провела встречу в Тегеране с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Мухаммадом Шариатмадари.

Как передает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана, в состоявшейся беседе, в которой принял участие министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев и другие члены делегации, отмечалось, что одним из приоритетных направлений узбекско-иранских отношений является увеличение объемов и диверсификация номенклатуры двустороннего товарооборота, а также вывод инвестиционного взаимодействия на более высокую ступень.

В ходе встречи стороны также предметно обсудили перспективы углубления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, подтвердив готовность развивать отношения в рамках подписанного в апреле 2011 года соглашения о международном транспортном коридоре Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман.

Политики также обсудили повестку предстоящего заседания в Тегеране двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)