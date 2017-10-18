Возросло число мужчин, ставших жертвами торговли людьми

2017-10-18 10:52 | www.apa.az | 5

«За последние 10 лет возросло число мужчин, ставших жертвами торговли людьми».

Как сообщает АПА, об этом выступая на мероприятии, посвященном Европейскому Дню борьбы с торговлей людьми, заявил руководитель представительства Международной организации по миграции в Азербайджане Серхан Актопрак.

По его словам, в 2015 году число мужчин, ставших жертвами торговли людьми, было больше чем женщин: «Так если в 2006 году 84% жертв торговли людьми составляли женщины, то сейчас эта цифра равна 43%».

С.Актопрак отметил, что в 2014-2016 годах связанные с торговлей людьми преступления носили транснациональный характер: «Возраст 50% жертв торговли людьми составляет 22-37 лет. Эта цифра в среднем среди мужчин равна 30, женщин – 29 годам. В 2006-2016 годах Международная организация по миграции помогла около 50 000 людям».