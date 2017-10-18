Эксперт: Съемное жилье подорожало

2017-10-18 10:28 | www.oxu.az | 6

В сентябре в Баку выросла стоимость съемного жилья.

Как передает Oxu.Az, об этом гендиректор консалтинговой фирмы, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов сказал Trend.

По его словам, рост цен на рынке съемного жилья за месяц составил 4,63 процента.

Н.Ибрагимов заявил, что причиной роста цен стало повышение активности на рынке съемного жилья.

Он отметил, что в связи с началом занятий в высших учебных заведениях в Баку приезжают студенты и ищут съемное жилье, что привело к повышению активности.

Эксперт ожидает стабилизации цен в последующие месяцы.

Л.А.

