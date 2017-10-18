Суд штата Гавайи заблокировал указ Трампа о мигрантах

2017-10-18 10:31 | www.oxu.az | 5

Федеральный судья американского штата Гавайи заблокировал последнюю версию иммиграционного указа президента США Дональда Трампа за несколько часов до его вступления в силу, передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.

Как говорится в документе суда, последняя версия миграционного указа имеет такие же проблемы, как и предыдущие.

Исполнительному указу "не хватает достаточного количества выводов о том, что въезд более 150 миллионов граждан шести указанных стран нанесет ущерб интересам США", говорится в заключении.

Отметим, если бы указ вступил в силу, въезд в США был бы временно закрыт для большинства граждан Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, а также Венесуэлы, Чада и КНДР.

В Белом доме назвали "опасным и ошибочным" решение суда Гавайских островов о блокировке последней версии иммиграционного указа Трампа.



"Сегодняшнее опасное и ошибочное решение окружного суда подрывает усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и по обеспечению соблюдения минимальных стандартов безопасности для въезда в США", - говорится в сообщении администрации американского лидера.

Отмечается, что "министерство юстиции США будет настойчиво защищать правомерное действие президента".

Напомним, последняя редакция скандального указа американского лидера частично запрещает въезд в США гражданам восьми стран. Он должен был вступить в силу 18 октября.

Н.О.