В криминальном мире зреет новая война

2017-10-18 10:40 | www.oxu.az | 5

12 октября, следуя этапом из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу, в московский СИЗО №4, именуемый в простонародье «Медведь», заехал небезызвестный Али Гейдаров, он же Альберт Питерский или Рыжий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на primecrime.ru, появление Альберта в Москве так и осталось бы незамеченным, если бы по изолятору за подписью «положенца» не прошла «бумага», подтверждающая его воровские регалии.

Для Альберта этот клочок тетрадного листа сегодня самый важный документ в его жизни. От того, как встретят и проводят в Москве, во многом зависит вся дальнейшая командировка. Тем более что в «Крестах», где он провел последние три с половиной года, Альберта вором не считали - этого звания он был лишен за месяц до того, как сел в тюрьму.

По своей компетенции и с учетом конфликта, «положенец» не вправе решать такие вопросы без воров, которые закрепляли его за централом. Несмотря на то что в «прогоне» не упоминаются другие воры, их незримое участие в судьбе Альберта ощущается на расстоянии. Хотя, в случае «нештатной ситуации» за все придется отвечать одному «положенцу».

Сегодня из тех, кто в сентябре 2012 года «подходил» к Альберту, трое мертвы, двое развенчаны, еще столько же, если не больше, «воруют» до первой встречи с ворами, которых они избегают. Не удивительно, что с такими «крестными» Альберт уже не «ворует» дольше, чем «воровал». В июне 2104 года его «остановили» в Турции его же «отцы».

Из-за того, что при этом погиб турецкий полицейский, история попала на первые полосы газет. Случайный прохожий запечатлел на камеру, как среди выстрелов и уличной суматохи кто-то кричал по-русски: «Беги, Альберт, беги!».

Существует версия, что Альберт сбежал от воров до того, как его коснулся Намик, и, тем самым, остался вором. Скорее всего, это версия самого Альберта. С количеством народа, не считая воров, бывших с Намиком, Альберту б убежать не дали, пока ни сделали того, за чем пришли, даже если бы для этого пришлось убить турецкого копа.

По словам нашего источника, Альберта застали врасплох у входа в его гостиницу. С ним был только Заур, «крестник» Ровшана, с которым, «сменив берега», Альберт вступил в альянс против Гули. С Намиком, на случай если с Альбертом будет не только Заур, был целый коллектив из воров и охраны. После того как Альберт не смог повторить того, что говорил Намику по телефону, его бил только Намик. После того как Альберт вынул нож и начал им угрожать, его начали бить присутствующие фраера. Самым решительным в окружении Альберта оказался турецкий полицейский, который достал пистолет и выстрелил в воздух. Ответным огнем кого-то из спутников Намика турок был убит, а Альберт под улюлюканье воров сбежал. Заур остался и написал заявление в полицию.

Потом, когда питерские воры, которым Альберт сохранил лояльность, хлопотали за него перед Князевичем, присутствующий Маци сказал: «пусть соберутся все, кто его поддерживает, он, Маци, придет один и обоснует, что Альберт - не вор, а существо на букву «б». С тех пор и до минувшего четверга в статусе Альберта ничего не менялось.

C.Б.

