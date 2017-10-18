"Судьба певца": эмиграция и тоска по родине

2017-10-18 11:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 25 октября состоится премьера оперы видного азербайджанского композитора, народного артиста Джахангира Джахангирова "Судьба певца", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Музыка к опере была написала в 1978 году. "Судьба певца" посвящена трагической судьбе ханенде Мир Сеида, на пике своей славы эмигрировавшего в начале ХХ века в Европу и до конца своих дней жившего в тоске по родине.

В день премьеры, 25 октября партию Мир Сеида исполнит заслуженный артист Азербайджана Илькин Ахмедов. В спектакле также заняты ведущие солисты театра - народные артисты Фидан Гаджиева и Гюльяз Мамедова (Ханенде), заслуженные артисты Афаг Аббасова (Ханым), Фарид Алиев (Рашид бек), Сабина Вахабзаде (Гюльсюм), Фарида Мамедова (Рена), солисты Турал Агасиев (Ашур бек), Фахмин Ахмедлы (Гасым) и Тялят Гусейнов (Мамед).

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля является народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров, режиссером-постановщиком - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстером - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Спектакль украсят яркие монументальные декорации и костюмы. Художником-постановщиком оперы является заслуженный работник культуры Азербайджана Техран Бабаев.

(Автор: Джани Бабаева)