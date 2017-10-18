В Москве таксист-армянин отравил 100 человек

2017-10-18 11:15 | www.apa.az | 5

В Москве арестован таксист-армянин, который подозревается в отравлении клиента. 29-летний Ваагн Карапетян может быть виновен в убийстве почти 100 человек. В числе его жертв также известный ведущий Артур Битов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «ТВЦ», 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем».

9 апреля 2017 года неподалеку от проезжей части по улице Двинцева в Москве было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Установлено, что смерть потерпевшего наступила от сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. Подозреваемого удалось задержать.

«По данным следствия, с 2015 года мужчина оказывал услуги частного извоза и под разными причинами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял психотропные вещества. После чего, дождавшись действия препаратов, обвиняемый похищал у клиентов принадлежащее им ценное имущество».

Следователи провели обыски по месту жительства мужчины. Изъяты многочисленные телефоны, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.

Сам задержанный в ходе допроса признал вину в совершении преступлений.

Теперь следствие ходатайствует о заключении фигуранта дела под стражу.