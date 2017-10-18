Комиссар ЕС об отношениях Евросоюза с Азербайджаном

2017-10-18 10:46 | www.oxu.az | 5

«Азербайджан является важным партнером Евросоюза».

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью изданию New Eastern Europe заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, комментируя вопрос относительно заключения нового соглашения между Баку и Брюсселем.

«Азербайджан является важным партнером Евросоюза. Мы намерены усовершенствовать наши отношения и развить его до полного потенциала в рамках нового двустороннего соглашения, который заменит нынешнее соглашение по партнерству и сотрудничеству от 1996 года, отражающее значительный прогресс в отношениях между ЕС и Азербайджаном с того времени», - заявил Й. Хан.

По его словам, данное соглашение расширит и углубит отношения на основе общих фундаментальных ценностей и принципов и с учетом новых глобальных, секторальных и экономических взаимных интересов, а также вызовов, с которыми сталкиваются. Еврокомиссар подчеркнул, что новое соглашение охватит политические, секторальные, торговые и экономические отношения.

Говоря о позиции ЕС по нагорно-карабахскому конфликту, Й. Хан подчеркнул, что она достаточно ясная:

«ЕС полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на незамедлительное рассмотрение мер по снижению напряженности, а также возобновление субстантивных переговоров между сторонами».

Н.О.