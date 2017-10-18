В Баку стартовала Каспийская строительная неделя

2017-10-18 11:20 | www.apa.az | 5

18 октября в Баку Экспо Центре стартовала Каспийская строительная неделя-2017, организатором которой выступает Iteca Caspian и ее британский партнер ITE Group.

Как передает АПА-Экономикс, три выставки, составляющие Каспийскую строительную неделю - XXIII Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku-2017, Х юбилейная Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku-2017 и Х юбилейная Каспийская международная выставка «Охрана, безопасность и средства спасения» Securika Caspian-2017 занимают 2 зала Баку Экспо Центра.

XXIII Азербайджанская международная выставка «Строительство» - это крупнейшая выставка Прикаспийского региона в строительной области. WorldBuild Baku является важнейшим профессиональным событием всего региона в области строительства и архитектуры, проектирования и ремонта. Ежегодно выставку посещают тысячи специалистов из разных стран, которые находят здесь партнеров по бизнесу. Спонсором выставки также является местная марка Corella (компания NB Group).

Одной из особенностей выставки WorldBuild Baku является активное участие коллективных национальных стендов. Традиционно в этом году свои национальные павильоны представят Германия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Впервые в выставке с национальным стендом примет участие Польша. Большим составом выступают турецкие, китайские, российские и чешские производители.

В этом году выставка охватит широкий ассортимент строительных материалов, керамики, отделочного камня, мрамора, окон и дверей, интерьера. Обширно будет представлен лакокрасочный сектор, причем как местными, так и зарубежными компаниями. На выставке можно будет ознакомиться с большим выбором межкомнатных и входных дверей, а также металлических, автоматических дверей для загородных домов и для офисных помещений. Традиционно хорошо представлены кровельные материалы и деревообработка.

Х юбилейная Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku-2017 собрала в этом году компании из разных стран мира, среди которых Азербайджан, Иран, Италия, Китай, Кувейт, Турция, Франция и другие. В этом году к постоянным участникам выставки присоединились новые компании, среди которых Sabkond (Азербайджан), Termoklimat (Азербайджан), Daboo Sanat (Иран), Rubinetteria Paffoni (Италия), Coolex (Кувейт) и другие.

Х юбилейная Каспийская международная выставка «Охрана, безопасность и средства спасения» Securika Caspian 2017 - единственная в регионе международная специализированная выставка по безопасности. Securika Caspian 2017 - признанная деловая площадка, где участники выставки имеют уникальную возможность установить взаимовыгодные контакты со специалистами данной сферы для дальнейшего развития бизнеса. Выставка также создает условия для развития отрасли и достижения важных стратегических договоренностей. В этом году участники выставки Securika Caspian, среди которых Азербайджан, Россия, Казахстан и другие, продемонстрируют технические средства обеспечения безопасности, автоматические системы пожаротушения, системы аварийно-пожарного оповещения, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, смарт-карты, систему контроля доступа и многое другое.