AFB Bank отчислил на резервы по активам 25 млн. манатов

2017-10-18 11:26 | www.apa.az | 5

Активы AFB Bank в III квартале 2017 года составили 349,500 млн. манатов, что на 18,49% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, за отчетный период кредитный портфель AFB Bank расширился на 6,23% до 219,882 млн. манатов. Обязательства AFB Bank равны 281,920 млн. манатов, депозитный портфель повысился на 44,26% до 143,407 млн. манатов, вклады населения – на 24,73% до 26,176 млн. манатов.

Уставный капитал AFB Bank равен 70,393 млн. манатов. Банк завершил III квартал 2017 года с убытками на 11 млн. 312,329 тыс. манатов, причиной чему стало отчисление на общие резервы по активам 25,305 млн. манатов.