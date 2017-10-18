Нет ограничений на пути расширения всеобщих связей Тегерана с Бишкеком

2017-10-18 11:24 | www.trend.az | 6

Президент Ирана Хасан Рухани направил во вторник поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания Президентом Киргизской Республики.

"Тегеран не признает никаких ограничений на пути расширения всеобщих отношений с Бишкеком", отмечается в послании, передает Иран (ИРНА).

Рухани также выразил уверенность в том, что под руководством Сооронбая Жээнбекова обе страны будут свидетелями расширения дальнейших отношений и взаимодействий.

"Мы также считаем, что реализация соглашений, уже подписанных между двумя сторонами, будет способствовать укреплению дружественных и братских отношений между двумя странами", - написано в телеграмме.

Бывший премьер-министр Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, поддержанный действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым, одержал победу на президентских выборах в этой стране.

Омурбек Бабанов, его главный соперник, мог получить чуть более трети голосов.