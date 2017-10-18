Между Азербайджаном и Россией подписан протокол в связи со строительством моста через реку Самур

2017-10-18 11:43 | www.apa.az | 3

Состоялась церемония подписания протокола между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о строительстве на границе двух стран автомобильного моста через реку Самур.

Как сообщает северное бюро АПА-Экономикс, протокол с азербайджанской стороны подписал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, с российской стороны - министр транспорта Максим Соколов. Сегодня также состоится церемония закладки фундамента моста.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.