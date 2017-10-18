Потерпевший подал жалобу в Верховный Суд на решение в отношении Машаллаха Ахмедова

2017-10-18 11:58 | www.apa.az | 3

В Верховный суд Азербайджана подана кассационная жалоба на решение Бакинского апелляционного суда по делу обвиняемого в мошенничестве футболиста Машаллаха Ахмедова.

Об этом АПА сообщил потерпевший Юсиф Азизов. По его словам, Ахмедов не возместил полностью нанесенный им ущерб в крупном размере. Однако, несмотря на это, отметил он, апелляционный суд, применив статью 62 УК АР, необоснованно изменил постановление суда первой инстанции и сократил срок лишения свободы с 8 до 2 лет.

«По данному решению подана кассационная жалоба в Верховный Суд», - сказал Азизов.

Потерпевший также отметил, что на стадии предварительного следствия Машаллах Ахмедов возместил 11 тыс. манатов ущерба, а во время апелляционного суда – 32 тыс.манатов. При этом Юсиф Азизов подчеркнул, что сумма поданного им гражданского иска составляет 300 тыс.манатов.

Отметим, приговоренный к двум годам лишения свободы за мошенничество, известный в прошлом футболист Машаллах Ахмедов 7 октября вышел на свободу.



М.Ахмедов отбыл три четверти назначенного ему наказания и вышел на свободу на два месяца раньше установленного срока.



М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 350 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест, но затем Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его 8 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд сократил срок до 2 лет.