Замминистра: «Отели требуют у клиентов свидетельство о браке незаконно»

2017-10-18 12:01 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов на встрече с членами Каспийско-Европейского интеграционного делового клуба.

Заместитель министра отметил, что после того как представители прессы стали уделять внимание этому вопросу, начались обсуждения: «Министерство неоднократно заявляло, что отели требуют у клиентов свидетельство о браке незаконно, в мировой практике такого нет. Но я должен сказать, что число таких нарушений постепенно сокращается. Если кто-то с этим столкнется, они могут обратиться в Министерство культуры и туризма».