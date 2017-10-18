Сорос подарил большую часть своего состояния благотворительному фонту

2017-10-18 11:08 | www.oxu.az | 4

Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос передал свыше 18 млрд долларов фонду Open Society Foundations (Открытое общество).

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда.

Open Society теперь будет распоряжаться большей частью состояния Сороса и станет, видимо, второй крупнейшей в США филантропической организацией – после фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Фонд ведет деятельность через сеть из 40 организаций в различных странах, занимаясь поддержкой беженцев, здравоохранения, национальных меньшинств.

Сорос, которому 87 лет, не собирается заниматься торговыми операциями с принадлежащими Open Society средствами, говорят источники газеты. В инвесткомпании Soros Fund Management Сорос теперь делит полномочия с инвесткомитетом Open Society.

Сорос начал благотворительную деятельность в 1979 году, в 1984 году он создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек.

Н.О.