Начались облавы на магазины азербайджанцев

2017-10-18 11:12 | www.oxu.az | 4

Оперативники ФСБ России и сотрудники Росалкогольрегулирования провели серию обысков в принадлежащих азербайджанцам продуктовых магазинах Невского и Центрального районов Петербурга, откуда был изъят подозрительный алкоголь. Например, 18-летний шотландский виски Chivas Regal там продавался за 40 рублей, сообщает Оxu.Az со ссылкой на русское издание «Фонтанка».

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело об использовании поддельных акцизных марок. Не исключено, что эти мероприятия связаны с недавним этапированием в город бывшего сотрудника МВД, арестованного за продажу нелегальной партии водки.

17 октября оперативники ФСБ Петербурга совместно с сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО проводят обыски в магазинах города, торгующих спиртными напитками.

В основном они коснулись Невского района. Один из обысков пришелся на магазин в Центральном районе – на улице Чайковского.

Все места, куда пришли силовики, являются магазинами «24 часа» и принадлежат выходцам из Азербайджана, зарегистрированным как индивидуальные предприниматели.

По имеющимся данным, еще несколько обысков прошли в квартирах предпринимателей.

Н.Г.