Международный банк Азербайджана предлагает льготный наличный кредит без поручителя и комиссии

2017-10-18 11:30 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) запустил специальную кампанию ко «Дню независимости». Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, обладатели зарплатных и пенсионных карт Международного банка Азербайджана получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 18 октября по 20 октября.
Преимущества данной кампании:
Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.
При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.