Подтверждена интеллектуальная собственность новых сортов хлопчатника

2017-10-18 11:34 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Агентстве по интеллектуальной собственности Узбекистана на основании закона «О селекционных достижениях» проведена соответствующая экспертиза и выданы документы, подтверждающие права, на интеллектуальную собственность по выведенным в последнее время новым сортам хлопчатника.

По данным Агентства, перспективные сора разработаны специалистами Центра геномики и биоинформатики, действующего в структуре Академии наук Узбекистана. Результатами научной деятельности, Центра стало создание таких сортов хлопчатника как «Порлоқ-1», «Порлоқ-2», «Порлоқ-3» и «Порлоқ-4», обладающих улучшенными показателями волокна и повышенной устойчивостью к неблагоприятным природным условиям.

Исследования по созданию новых сортов хлопчатника проводят в Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии, где созданы сорта - «Навруз», «Жарқўрғон», «C-7300», «С-01», «С-2118» и «C-6570», а также в Институте генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана, где выведен сорт «Генофонд-2».

В Узбекистане, являющемся одним из мировых лидеров по объему культивирования хлопчатника, за последние годы активизировалась работа ученых в области разработки новых сортов хлопчатника, устойчивых к различным заболеваниям (вирусам и патогенам), выносливых к вредителям, засоленности почвы и другим неблагоприятным климатическим и природным условиям.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)