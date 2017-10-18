На границе Азербайджан-Россия состоялась церемония закладки фундамента моста через реку Самур

2017-10-18 12:10 | www.apa.az | 4

На границе Азербайджан-Россия состоялась церемония закладки фундамента моста через реку Самур.

Как сообщает северное бюро АПА-Экономикс, с азербайджанской стороны на церемонии участвовала делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, с российской стороны - делегация во главе с министром транспорта Максимом Соколовым. Церемония закладки фундамента состоялась на таможенно-пропускном пункте «Самур» на территории Азербайджана и пропускном пункте «Яраг-Газмалар» Магеррамкентского района на территории Дагестана.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.