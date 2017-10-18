В Лондоне состоялся показ фильма «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть»

2017-10-18 12:25 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в TEAS, демонстрация фильма была организована заместителем председателя Межпарламентской группы дружбы Британия-Азербайджан, членом парламента Марком Мензисом при поддержке Общества Европа-Азербайджан (TEAS). Перед мероприятием в Лондоне в мае текущего года в Музее армии в Париже состоялась европейская премьера фильма.

В фильме, где использованы восстановленные в цветном порядке архивные снимки, говорится об отваге азербайджанцев, которые отчаянно боролись против фашизма в рядах советской армии и приложили все силы для победы в тылу. Целью создания фильма является доведение до будущих поколений исторической роли азербайджанского народа в Победе над фашизмом. Документальный фильм «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть» был снят в 2015 году для компании «CC & C Productions» Луи Водевилем при сотрудничестве с Бакинским Медиа Центром и поддержке Фонда Гейдара Алиева. Генеральным продюсером фильма является Арзу Алиева, режиссером - Роберт Магнерот (Robert Mugnerot).

В архивных эпизодах можно заметить, как Адольф Гитлер в окружении членов своей иерархии кушает торт, который по форме напоминает Каспий и посередине которого шоколадным кремом написано B-A-K-U. После этого Гитлер говорит: «Если мы не завладеем бакинской нефтью, то потеряем все». Это не было преувеличением. Нефтяные залежи Баку составляли 80% всех советских запасов, что было основой для успеха советской армии. Оккупация Баку намечалась на 26 сентября 1942 года.

Член парламента Великобритании Марк Мензис отметил, что в документальном фильме продемонстрирована роль Азербайджана во Второй мировой войне: «В Великобритании, как и других частях Европы, детали войн на Востоке остаются незамеченными. Этот фильм рассказывает о роли Азербайджана и его гражданах в этой войне. Я как зампредседателя межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан, рад, что этот филь был продемонстрирован. Наша группа старается развивать отношения между Великобританией и Азербайджаном».

Представление Баку в фильме, который полностью состоит из архивных хроник, как родины механизированной добычи нефти, а также его улиц, переполненных стильно одетыми людьми, приведение Стокгольма, Парижа, Москвы и Варшавы в качестве аналогии городу, который также называют Кавказский Париж, было неожиданным для зрителей. Съемки 52-минутного цветного документального фильма продолжались 14 месяцев. В ходе работы над фильмом в архивах Азербайджана, Германии, США, Великобритании, Франции и России были изучены видеоматериалы общей продолжительностью 200 часов. Разные эпизоды войны, которые доселе продемонстрированы не были, были представлены в фильме в восстановленном цветном формате.

Наряду с азербайджанским, фильм был переведен на русский, английский, французский, германский, итальянский и другие языки. Премьера фильма состоялась в мае 2015 года в Баку. Также фильм был показан на каналах «RMC Découverte» и «National Geographic».