Руины освобожденной Ракки сняли с беспилотника – ВИДЕО

2017-10-18 11:18 | www.oxu.az | 4

Телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись в сирийской Ракке, освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал, видеоролик издание разместило в своем Twitter.

На видеозаписи видны пустынные улицы и полуразрушенные здания: в одном из районов города идет дым, по площади Paradise Square разъезжают внедорожники Демократических сил Сирии (оппозиционная режиму Башара Асада армия). Также показаны стадион и национальный госпиталь в центре города, считавшиеся «последним оплотом» террористов.

Первым о полном освобождении Ракки заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), позднее информацию подтвердил Талал Сило, пресс-секретарь «Демократических сил Сирии» (SDF). По его словам, город уже на 99% зачищен от боевиков, а курдские формирования приступают к зачистке территории вокруг госпиталя.

Н.Г.