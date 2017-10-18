Российские корабли на Каспии проверяют на живучесть

2017-10-18 11:24 | www.oxu.az | 3

Учение по борьбе за живучесть и спасение личного состава с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения прошло в пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии.

Как передает Oxu.Az, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В учениях приняли участие порядка 15 надводных кораблей, в том числе экипажи ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", а также базовых и рейдовых тральщиков и артиллерийских катеров.

По легенде учения корабль в ходе ведения боевых действий получил многочисленные серьезные повреждения и пробоины. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по предотвращению поступления забортной воды. Однако объем поступающей воды привел к затоплению корабля. Командир принял решение по спасению личного состава и отдал команду покинуть аварийный корабль.

"Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и начали покидать корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты, спущена патрульная лодка, которая осуществила контроль и сбор находящихся в воде матросов. Затем экипаж осуществил посадку на спасательные средства", — сообщил Астафьев.

Командиры кораблей, убедившись в выходе всего личного состава, в соответствии с корабельным уставом Военно-морского флота, покидали корабль последними. В ходе учения помимо общей организации покидания корабля моряки отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, которые используются в холодное время года.

Н.О.