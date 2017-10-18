"Звонок" из Азербайджана едет в Турцию

2017-10-18 11:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига примет участие в IV Фестивале встреч городских театров (Şehir Tiyatroları Buluşması), который проходит с 16 октября по 1 ноября в городе Адана (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Делегацию возглавит директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде. На фестивале азербайджанский театр представит моноспектакль "Zəng" ("Звонок"), автором сценария и режиссером которого является главный режиссер театра Гурбан Масимов. Художник-постановщик - Равана Ягубова.

Постановка, повествующая о семейных отношениях и внимании, которое нужно уделять родителям, будет продемонстрирована на фестивале 19 октября.

Задача фестиваля – объединить театральные коллективы из разных стран и создать условия для творческого обмена.

(Автор: Джани Бабаева)