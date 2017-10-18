Вусала Керимова рассказала о конфликте с бывшими участницами шоу «Maşın» – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-18 11:30 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, покинувшая шоу певица Гюнель Алекперова резко высказалась в адрес продолжающей участие в шоу ведущей Вусали Керимовой.

В интервью Oxu.Az Г.Алекперова сказала про В.Керимову следующее: «У этой женщины психологические проблемы, она ненормальная. Встречается с мужчинами, которые годятся ей в сыновья».

Сотрудница Oxu.Az во время вчерашнего перерыва встретилась с В.Керимовой и попросила прокомментировать слова Г.Алекперовой.

«Я не хочу ничего говорить об этой женщине, чтобы не рекламировать ее. До этого она не появлялась на телевидении и нуждается в рекламе. Я не дам ей такого шанса», - подчеркнула В.Керимова.

Она также прокомментировала конфликт с другой экс-участницей Ульвией Аловлу:

«Здесь нервы у всех на пределе. Каждый может сорваться и сказать что-то лишнее. Как известно, Ульвия Аловлу уже покинула шоу. Это не значит, что мы враги. Все это произошло на шоу. Если кто-то не хочет поддерживать отношения за пределами шоу, это его личное дело».

Айтен Садыгзаде

