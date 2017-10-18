В Баку стартовала Каспийская строительная неделя

2017-10-18 11:35 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Баку открылась XXIII Азербайджанская международная строительная выставка WorldBuild Baku 2017 - крупнейшая выставка Прикаспийского региона в области строительства.

Как передает Oxu.Az, выставка пройдет с 18 по 21 октября.

WorldBuild Baku 2017 является важнейшим профессиональным событием всего региона в области строительства и архитектуры, проектирования и ремонта. Ежегодно выставку посещают тысячи специалистов из разных стран, которые находят здесь партнеров по бизнесу.

С.Б.

