Microsoft построила для сотрудников дома на деревьях – ВИДЕО

2017-10-18 11:38 | www.oxu.az | 4

В кампусе Microsoft в Редмонде появились дома на деревьях для работы и проведения встреч.

Как передает Oxu.Az, об этом компания рассказала в собственном блоге.

Компания уже представила две постройки, еще одно крытое помещение для проведения конференций и встреч будет закончено до конца года. В Microsoft рассказали, что решили создать рабочее пространство на открытом воздухе по просьбам сотрудников.

Над проектом работал Пит Нельсон (Pete Nelson), ведущий телешоу Treehouse Masters, которое показывает канал Animal Planet.

Сеть Wi-Fi покрывает территорию зданий и прилегающую территорию, вся деревянная мебель защищена от дождя и непогоды. Каждое рабочее место оборудовано источниками электричества. В одном из домов есть кафетерий с открытой площадкой для барбекю.

На прилегающей территории расставлены нержавеющие кресла-качалки, установлен уличный газовый камин и специальный навес, сквозь который в солнечную погоду просвечивает логотип компании.

Здания построены таким образом, чтобы не мешать росту деревьев. Дома на деревьях могут прослужить до 20 лет, считают в компании. В Microsoft рассказали, что у нового кампуса будет «своя продолжительность жизни, как и у любого живого существа».

С.Б.

