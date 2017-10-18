Проводится медэкспертиза в связи со смертью роженицы в Гобустане

2017-10-18 11:43 | www.oxu.az | 4

Проводится медицинская экспертиза в связи со смертью женщины во время родов в Гобустане.

Как передает Oxu.Az, об этом в ответ на запрос Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

По ее словам, это была четвертая беременность Гюнашевой Зумруд Назир гызы 1988 г.р.:

«Ранее у этой женщины скончался один ребенок. В этот раз сразу после родов состояние роженицы резко ухудшилось, и несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь больной не удалось. Для утонения точных причин смерти проводится медицинская экспертиза. После выяснения причины смерти будет дана подробная информация».

Напомним, что инцидент произошел в родильном отделении Гобустанской районной центральной больницы. У покойной были две дочери. Новорожденный младенец жив.

С.Б.

