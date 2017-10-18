Госкомиссия: Выявлено, что в этом году в Азербайджане ВИЧ заразились 390 человек

2017-10-18 12:52 | www.apa.az | 4

По данным Центра борьбы со СПИД Минздрава, в течение 9 месяцев 2017 года в Азербайджане ВИЧ заразились 390 человек.

Как сообщили АПА в рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, 385 из них (97,7%) являются гражданами Азербайджана, 5 (2,3%) – иностранцами.

В целом, с момента первого выявления в Азербайджане ВИЧ в 1987 году до 1 октября 2017 года в Центре по борьбе со СПИД Минздрава на учет были поставлены 6575 человек, у которых был подтвержден этот вирус. 6364 (96,7%) из них - граждане Азербайджана, 211 (3,3%) – иностранцы. 4817 (73,7%) из них – мужчины, 1758 (26,3%) – женщины.

Из 6575 человек 3029 заразились ВИЧ в результате использования наркотических средств. 2230 (74,2%) из них состоят на учете в диспансере. На 01.10.2017 года общее число привлеченных к антиретвровирусной терапии (ART) носителей ВИЧ составило 4024 человек, 1760 их которых были ингибиторы интегразы. За 9 месяцев у 106 из 486 привлеченных к ART были обнаружены ингибиторы интегразы.