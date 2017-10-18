Прогноз погоды на завтра

2017-10-18 12:54 | www.apa.az | 5

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Днем местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Подует южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13°, днем 17-20°, в Баку ночью 11-13°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В первой половине дня в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Утром местами будет туман.

Подует слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.