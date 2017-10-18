В Азербайджане создан новый центр

2017-10-18 11:50 | www.oxu.az | 4

При Государственном фонде социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения создан Центр социальной адаптации для лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, решение об этом подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Минюсту, министерству труда и соцзащиты, Госкомитету по вопросам имущества и Исполнительной власти Гобустанского района, в котором находится центр, поручено решить вопросы, вытекающие из решения.

С.Б.

