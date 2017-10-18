Саргсян не имеет личного мнения как президент - депутат

2017-10-18 12:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend – Президент Армении Серж Саргсян не способен проводить независимую политику, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев.

Он отметил, что Саргсян всегда действовал и будет действовать по указке своих покровителей. «Это не впервые, когда Саргсян лжет и не держит своего слова. Так было и раньше. Потому что он говорит не от своего лица, а по указке других, потому что он не признается как глава государства. Всем известно, кто покровительствует Армении и кто мешает урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Саргсян не имеет собственного мнения как президент, им все время управляют со стороны», - сказал Рзаев.

Отметим, что 16 октября в Женеве прошел саммит Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)