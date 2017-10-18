Новый мост через реку Самур будет сдан в эксплуатацию в 2019 году

2017-10-18 13:01 | www.apa.az | 4

«Я уверен, что строительство нового автомобильного моста через реку Самур ускорит движение на погранично-пропускных пунктах».

Как сообщает командированный в Дагестан корреспондент АПА-Экономикс, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на церемонии закладки фундамента моста через реку Самур на границе Азербайджан-Россия. По его словам, сдача моста в эксплуатацию будет способствовать увеличению объема грузо- и пассажироперевозок в обоих направлениях.

Министр транспорта России Максим Соколов отметил, что причиной строительства нового современного автомобильного моста через реку Самур является рост товарооборота России с Азербайджаном и с другими Прикаспийскими странами.