В Азербайджане пожизненных заключенных могут условно освободить от наказания, полностью – от дополнительного наказания

2017-10-18 13:07 | www.apa.az | 3

В Азербайджане приговоренные к пожизненному заключению могут быть условно освобождены от отбытия наказания. Кроме того, их могут частично или полностью освободить от дополнительного наказания.

Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджанской Республики предложены дополнения к пункту 1 статьи 76 УК АР (условно-досрочное освобождение от наказания).

Согласно законопроекту, если суд придет к заключению, что для исправления отпала необходимость в полном отбытии наказания лицом, отбывающим наказание в виде исправительных работ, ограничению по военной службе, ограничения свободы, содержания в воинской части дисциплинарного характера, лишения свободы на определенный срок либо пожизненного лишения свободы, гражданин может быть досрочно-условно освобожден от отбытия наказания. В таком случае также возможно полное или частичное освобождение от дополнительного наказания.

Действующий вариант указанного пункта статьи таков: если суд придет к выводу о том, что лицо, отбывающее наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, ограничения по военной службе или лишения свободы на определенный срок, не нуждается в полном отбывании наказания, то он может условно-досрочно освободить данное лицо от отбывания наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания и дополнительного наказания.



Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 20 октября.