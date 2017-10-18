Турция снимает ограничения на проезд через КПП на сирийской границе

2017-10-18 11:55 | www.oxu.az | 3

Турция снимает ограничения на коммерческие перевозки через КПП "Джилвегёзю" на границе между турецкой провинцией Хатай и сирийской провинцией Идлиб. Решение вступит в силу с 19 октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в среду агентство Anadolu.

Режим пропуска через КПП "Джилвегёзю" был ограничен 3 августа решением правительства Турции в связи с проблемами с безопасностью на сирийской территории. Через "Джилвегёзю" разрешалось провозить лишь гуманитарную помощь — продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Начиная с четверга, все ограничения будут сняты, и через КПП смогут следовать грузовики с коммерческими грузами.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

Н.О.