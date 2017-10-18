Скандал за кадром шоу «Maşın» – ВИДЕО

2017-10-18 12:00 | www.oxu.az | 4

Появилось видео словесной перепалки между участниками шоу «Maşın».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, поругались журналистка Ульвия Аловлу и заслуженная артистка Мехрибан Ханларова.

Во время рекламы Мехрибан Ханларова спросила у Ульвии, почему та пошла в комнату участника Талыба Тале. Ульвия ответила, что во время рекламы не успела побеседовать с ним и поэтому решила поговорить с ним после этого.

После этого участницы обменялись ожесточенными выпадами. Данные кадры были сделаны во время рекламы и не пошли в эфир.

А.C.

