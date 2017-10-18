Госкомиссия: Азербайджанский заложник Шахбаз Гулиев доставлен из Еревана в Шушу

2017-10-18 14:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Гулиев Шахбаз Джалал оглу, взятый в заложники армянскими вооруженными соединениями на территории оккупированного Кельбаджарского района в июле 2014 года, и лишенный свободы незаконным судом сепаратистского режима Нагорного Карабаха, возвращен из Еревана, куда в августе был вывезен для прохождения медобследования, в прежнее место содержания. Информация об этом была предоставлена Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана соответствующими международными организациями, говорится в сообщении Госкомиссии, распространенном в среду.

Процесс возвращения Гулиева был осуществлен 16 октября 2017 года.

Согласно информации, в здоровье прошедшего необходимое обследование Шахбаза Гулиева никаких проблем выявлено не было, и его самочувствие нормальное.

Госкомиссия была проинформирована о том, что гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев был отправлен на обследование в Ереван, и возвращен обратно, в прежнее место содержания.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)