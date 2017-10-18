Мамедъяров: «Позиция Польши в связи с территориальной целостностью и неприкосновенностью границ однозначна»

2017-10-18 13:21 | www.apa.az | 2

«Связи между Азербайджаном и Польшей имеют древние корни».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр напомнил, что в этом году отмечается 25-летие со дня установления дипломатических связей между двумя странами: «Когда в июле этого года президент Ильхам Алиев находился с визитом в Польше, было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Страны имеют глубокие и обширные связи и в рамках международных организаций. Позиция Польши в связи с территориальной целостностью и неприкосновенностью границ однозначна, за что я выражаю свою благодарность».

Э. Мамедъяров сообщил, что на встрече с коллегой они обсуждали транспортный коридор, простирающийся от Польши, Балтийского моря, Украины, Грузии и Азербайджана до Китая: «Также есть вариант транспортного коридора до Индии посредством Ирана. Этот вопрос мы тоже обсудили».

Министр отметил, что в следующем году президент Польши совершит официальный визит в Азербайджан.

«Между двумя страны был подписан 41 документ. Также рассматриваются документы в более чем 10 сферах. В следующем году будет отмечаться 100-летие установления связей. В этом направление будет подготовлен план мероприятий», - подчеркнул министр.