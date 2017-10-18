Сахлаб Багиров: «Мы не допустим проведения в Баку несанкционированного шествия»

2017-10-18 13:23 | www.apa.az | 5

Об этом АПА сказал заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров. Он отметил, что проведение в столице несанкционированного шествия-митинга допущено не будет: «Проведение какой-либо акции или шествия без согласования с Исполнительной властью города Баку недопустимо. Если кто-то предпримет попытку провести в столице несанкционированную акцию или шествие, то мы решительно пресечем это. Заявляю, что лица, которые выдвинут подобную инициативу и примут участие в несанкционированном шествии, будут привлечены к ответственности».

Отметим, Партия Мусават приняла решение о проведении 21 октября шествия в Баку, в связи с чем она обратилась в Исполнительную власть города Баку.