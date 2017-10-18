Эльшад Хосе: В наших отношениях пробежал холодок – ФОТО

2017-10-18 12:18 | www.oxu.az | 3

Продолжающий участие в шоу «Maşın» рэпер Эльшад Хосе поделился с Oxu.Az своими впечатлениями от проекта.

«Это мое второе участие в шоу. В первый раз я побывал здесь 10 лет назад. С тех пор атмосфера здесь изменилась. С некоторыми участниками я уже играл, поэтому играть с ними интересно», - отметил он.

Э.Хосе также внес ясность в свой статус о рэпере Рауфе Ахмедове в соцсетях:

«В жизни мы дружим с Рауфом. Поэтому, когда его выставили на голосование, я выступил в поддержку. Хоть я и далек от скромности, скажу, что это сразу повлияло на результаты. Но он изменил свое мнение. Поэтому в наших отношениях пробежал холодок, который держится по сей день. Дело не только в Рауфе, имеются нюансы в связи с другими участниками, которые я не хочу упоминать. По завершении игры все станет ясно».

Напомним, что Э.Хосе написал в социальных сетях: «Спасибо тем, кто из-за меня проголосовал за Рауфа. Но знай я, что так будет, не стал бы впустую просить голоса. Рауф их не заслуживал».

Айтен Садыгзаде

