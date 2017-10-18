Министр экономики Турции поздравил Азербайджан с днем независимости

2017-10-18 15:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи поздравил Азербайджан с днем независимости. Об этом, министр написал в своем микроблоге в сосцети Twitter.

«Да здравствует Азербайджан. Турция и Азербайджан всегда будут вместе», - написал в своем микроблоге Зейбекчи.

Отметим, что 18 октября отмечается 26-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана - День государственной независимости.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu