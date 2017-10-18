Президент Азербайджана: «К государствам-членам программы «Восточное партнерство» должен быть применен единый подход» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-18 13:27 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив свой визит в Польшу, подчеркнул, что он прошел успешно и дал хорошие результаты.

Глава государства отметил значимость связей между нашими странами, а также важность достигнутых успехов с точки зрения развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной сферах. Президент сказал, что Азербайджан ведет активную работу в этом направлении. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность применения единого подхода к государствам-членам программы «Восточное партнерство».

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, с удовлетворением вспомнив визит президента Ильхама Алиева в Польшу, отметил, что он имеет большое значение с точки зрения укрепления наших связей. Глава МИД Польши сказал, что его страна намерена расширять и развивать связи с Азербайджаном.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг ситуации в связи с переговорным процессом по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что армянская сторона пытается затянуть переговорный процесс. Также была подчеркнута значимая роль Южного газового коридора в обеспечении энергобезопасности Европы и Азербайджана в создании транспортных коридоров.