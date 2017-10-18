Глава МИД Польши: «Азербайджан - поставщик энергии для Восточной Европы»

2017-10-18 13:38 | www.apa.az | 3

«Азербайджан является для нас важной страной. Азербайджан - поставщик энергии для Восточной Европы. Наше сотрудничество может быть значимым в региональном аспекте».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

Он также отметил, что такая безопасная страна как Азербайджан может заинтересовать польских туристов.

«Мы обсудили сотрудничество в рамках «Восточного партнерства». На следующий месяц запланирован саммит, и мы, обсудив сотрудничество в рамках этой группы, сможем расширить его. Обе наши страны являются сторонниками мира и безопасности в регионе», - сказал глава польской дипломатии.