Глава МВД Португалии подала в отставку в связи с пожарами в стране

2017-10-18 13:41 | www.apa.az | 3

Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбану ди Соуза подала в отставку на фоне охвативших страну лесных пожаров, число жертв которых за лето и осень этого года превысило 100 человек.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что более нет условий для того, чтобы я продолжала оставаться на своем посту», - заявила она.

Отметим, за минувшее воскресенье в Португалии были зарегистрированы 443 очага лесных пожаров – рекордное число за 2017 год. К их тушению привлечены 7 тысяч пожарных, активными до сих пор остаются 108 очагов. Как сообщает служба Гражданской защиты Португалии, как минимум 25 человек получили ранения. В настоящее время остаются активными 105 очагов возгорания в Галисии, 17 из них могут угрожать населенным пунктам.

За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.