Глава МИД: «Сотрудничество с ЕС – один из приоритетов внешней политики Азербайджана»

2017-10-18 13:42 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером 10 стран ЕС.

«Ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве с еще двумя странами. Мы считаем, что соглашение с Европейским союзом должно иметь стратегическое значение. В конце этого месяца члены Еврокомиссии приедут в Азербайджан. Другие государственные структуры также близко участвуют в обсуждениях. Сотрудничество с ЕС – один из приоритетов внешней политики Азербайджана. В настоящее время установлено сотрудничество в энергетической сфере стратегического значения. Наряду с этим, мы готовы к обсуждениям во всех сферах», - сказал Э.Мамедъяров.