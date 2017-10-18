В Азербайджане создадут образцовый пляж

2017-10-18 12:48 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане создадут пляж, который станет примером для всех местных пляжей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

«В этом году мы не смогли добиться положительного результата в сфере пляжного туризма. Исполнительная власть города Баку уже выделила 2-километровый участок вблизи поселка Нардаран. В ближайшие дни начнется работа с потенциальными инвесторами. Хотим подготовиться к следующему сезону», - отметил он.

Создание кластера пляжей может стать примером и для других пляжей, добавил замминистра.

Н.Самедов отметил, что в настоящее время в туристическом секторе работают более 43 тыс. человек.

Э.А.

